Новая версия Oracle Enterprise Manager упрощает клиентам переход на автономную базу данных

Корпорация Oracle объявила о значительных усовершенствованиях корпоративной платформы управления Oracle Enterprise Manager, чтобы помочь клиентам перенести базы данных Oracle в облако и упростить управление гибридными облачными средами. В новую версию включены функции, автоматизирующие миграцию баз данных, и единая панель мониторинга, которая улучшает видимость, контроль и управление гибридными ИТ-средами.

Средства миграции Oracle Enterprise Manager ускоряют и упрощают переход в облако благодаря беспрецедентной гибкости и простоте использования. Перенос в облако множества различных баз данных у большинства крупных организаций часто занимает длительное время, поэтому крайне важно иметь решение для миграции в облако, не столь обременительное по стоимости и затрачиваемому времени, как негибкие решения миграции, предлагаемые другими поставщиками.

«При переходе в облако организации сталкиваются со сложными и трудоемкими задачами миграции, которые чреваты ошибками из-за выполнения операций вручную, — рассказал Вим Кукаертс, Старший вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения. — Только Oracle предлагает сервисы Autonomous Cloud, а также инструменты и сервисы миграции, чтобы облегчить клиентам переход в облако. Oracle Enterprise Manager упрощает миграцию благодаря управляемому процессу с высокой степенью автоматизации и предоставляет единую информационную панель для простого управления гибридными облачными средами».

Чтобы помочь предприятиям управлять гибридными средами баз данных и упростить этот процесс, Oracle Enterprise Manager предлагает усовершенствования в трех ключевых областях:

Интеллектуальная аналитика. Новая интеллектуальная аналитика, реализованная на основе Exadata Warehouse, позволяет оптимизировать производительность и использование Oracle Database и Exadata в собственной инфраструктуре или облачной среде благодаря улучшенному планированию и прогнозированию использования ресурсов. Кроме того, новая версия улучшает контроль всей гибридной системы за счет комплексного мониторинга и управления новейшими технологиями Oracle, включая автономную базу данных Autonomous Database и Exadata Cloud Service.

Комплексная автоматизация и управление жизненным циклом. Усовершенствования автономных возможностей управления жизненным циклом и контроля позволяют предприятиям легко развертывать Autonomous Database и Exadata Cloud Service и повышать уровень безопасности ИТ-среды.

Мобильность и безопасность. Новые комплексные меры безопасности включают массовое обновление программного обеспечения для реализации прозрачного шифрования данных (Transparent Data Encryption), улучшенный мониторинг соответствия нормативным требованиям, детальный контроль локальных инсталляций и новые стандарты безопасности для Oracle Database 18c и 19c. Новая версия OEM также обеспечивает доступ к новому мобильному приложению и новому плагину Grafana для расширенной визуализации данных Oracle Enterprise Manager.

Кроме того, Oracle расширяет возможности развертывания и доступа к Oracle Enterprise Manager. Администраторы баз данных теперь могут развернуть Oracle Enterprise Manager в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure c использованием передовых методов Oracle для обеспечения высокой доступности и средств Oracle Enterprise Manager и получить при этом все преимущества облачной среды.

Корпорация Oracle также объявила о сертификации Oracle Enterprise Manager центром Center for Internet Security Benchmarks. В процессе сертификации конфигурации баз данных Oracle сравнивались с консенсусными стандартами передовых практик в эталонном тесте Oracle 12c v2.1.0, Level 1- RDBMS. Организации, использующие Oracle Enterprise Manager, теперь могут гарантировать, что конфигурации их критически важных активов соответствуют консенсусным стандартам передовых практик CIS Benchmarks.