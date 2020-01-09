Ноутбуки серии Acer Swift 3 получили процессоры Intel Core i7 и AMD Ryzen

Компания Acer на выставке потребительской электроники CES 2020 представила две новые модели в своей популярной ультрапортативной серии ноутбуков Swift 3.

В серию вошли две модели — 13,5-дюймовая версия SF313-52/G с процессором Intel Core i7-1065G7 и 14-дюймовая модификация SF314-42, оборудованная чипом AMD Ryzen 7 4700U. В первом случае разрешение экрана составляет 2256 × 1504 точки, во втором — 1920 × 1080 пикселей.

Модель SF313-52/G оборудована графическим ускорителем NVIDIA, а версия SF314-42 использует графику Radeon Vega 7. Объем оперативной памяти у обоих ноутбуков может составлять до 16 Gb. Вместимость твердотельного накопителя PCIe SSD достигает соответственно 1 Tb и 512 Gb.

Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) увеличивает пропускную способность в три раза и снижает задержку на 75% по сравнению с Wi-Fi 5 (802.11ac).

Swift 3 SF313-52/G имеет толщину 15,95 мм и вес 1,19 кг. Модель Swift 3 SF314-42 весит 1,2 кг и имеет толщину 16,55 мм.

Acer Swift 3 (SF313-52/SF313-52G) поступит в продажу в этом месяце по цене от 699 евро. Acer Swift 3 (SF314-42) выйдет в марте стоимостью от 599 евро.