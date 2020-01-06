Ноутбуки Lenovo Yoga Creator 7 и IdeaPad Creator 5 для графических задач

Компания Lenovo представила на CES 2020 два ультрапортативных ноутбука Creator для художников, дизайнеров и видеоредакторов.

Ноутбук Yoga Creator 7, оснащенный процессором Intel Core i7 десятого поколения, предназначен для пользователей, работающих над созданием цифрового контента. Модель получила 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и специальным покрытием с охватом 100% цветовой гаммы sRGB. Заявлена поддержка технологии Dolby Atmos. Новейший графический процессор NVIDIA и наличие сертификата Independent Software Vendor обеспечивают совместимость с современными приложениями и инструментами для специалистов по работе с графикой.

Технология Lenovo Smart Assist позволяет войти в систему с помощью веб-камеры с поддержкой Windows Hello или встроенного сканера отпечатков пальцев. А благодаря режиму Modern Standby пользователь может просматривать уведомления из электронной почты сразу после открытия крышки ноутбука, не дожидаясь полной загрузки системы.

Время автономной работы достигает 13 часов. За час ноутбук способен зарядиться до 80% емкости АКБ. Yoga Creator 7 имеет толщину 16,4 мм и весит 1,9 кг.

Второй ноутбук Lenovo IdeaPad Creator 5 тоже построен на базе процессора Intel Core i7 десятого поколения и оснащен 15,6″ дисплеем, а также имеет полную поддержку цветового пространства AdobeRGB. Благодаря наличию встроенной веб-камеры с высоким разрешением и дискретной графике NVIDIA устройство подходит как для создания цифрового контента, так и для онлайн-трансляций.

Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, емкость SSD — 1 Tb. Lenovo позиционирует IdeaPad Creator 5 для создания графических элементов и монтажа видеороликов. Время автономной работы достигает 8 часов. Вес устройства составляет 2,2 кг, а внешний облик выполнен в фирменном цвете Dark Moss.

Оба ноутбука оснащены системой смены режимов производительности Lenovo Q-Control, позволяющей увеличить возможности устройства без необходимости прерывать уже запущенные программы. Функция Intelligent Cooling на базе технологий искусственного интеллекта автоматически корректирует работу ноутбука с учетом текущих действий пользователя, благодаря чему достигается увеличение времени работы от аккумулятора на 20%.

Стоимость и дата начала продаж ноутбуков Lenovo Yoga Creator 7 и IdeaPad Creator 5 будут объявлены позднее.