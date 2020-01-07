Ноутбуки Acer TravelMate P6 и P2 обладают повышенной прочностью

На выставке CES 2020 компания Acer представила защищенные ноутбуки TravelMate P6 и TravelMate P2 бизнес-класса. Новинки имеют усиленную конструкцию: они выполнены в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

Устройства серии TravelMate P6 оборудованы 14-дюймовым экраном. Оснащение включает процессор Intel Core i7-10510U, графику NVIDIA GeForce MX250, до 24 Gb оперативной памяти, а также твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 1 Tb.

Заявленное время автономной работы устройства составляет до 23 часов. С помощью функции быстрой зарядки аккумулятор можно зарядить на 50% менее чем за 45 минут. Ноутбук оснащен четырьмя микрофонами, способными улавливать голос пользователя на расстоянии до двух метров. Предусмотрен модуль NFC. Корпус нового Acer TravelMate P6 выполнен из магниево-алюминиевого сплава, вес составляет 1,1 кг при толщине 16,6 мм.

Ноутбук работает под управлением ОС Windows 10 Pro. Новинка поддерживает аутентификацию пользователя через Windows Hello с помощью сканера отпечатков пальцев и веб-камеры с функцией распознавания лица. Встроенный чип TPM 2.0 обеспечивает аппаратную защиту паролей и ключей шифрования. Предустановленный программный комплекс Acer ProShield включает в себя набор инструментов безопасности и администрирования, помогающий защитить конфиденциальные данные.

Семейство TravelMate P2, в свою очередь, включает модели с 14- и 15-дюймовым экраном.

В топовой конфигурации новинка получит процессор Intel Core i7-10510U и видеокарту NVIDIA GeForce MX230, до 32 Gb ОЗУ и два накопителя (HDD емкостью до 1 Tb и SSD до 512 Gb). TravelMate P2 способен работать до 13 часов без подзарядки.

Все ноутбуки оснащены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, интерфейсами HDMI, USB Type-C и пр. Поддержка Nano SIM и/или eSIM дает возможность пользоваться мобильной связью 4G LTE.

Продажи стартуют в феврале, цены начинаются от 700 долларов.