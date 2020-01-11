11.01.2020

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Ноутбук MSI GE66 Raider получил экран с частотой обновления 300 Hz

MSI GE66 Raider

 

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2020 ноутбук GE66 Raider, предназначенный для геймеров.

Главной особенностью устройства является 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 300 Hz и разрешением 1920:1080 пикселей. Ноутбук будет оснащаться процессорами Intel вплоть до восьмиядерного Core i9 H-series 10-го поколения с поддержкой многопоточности и частотой до 5 GHz, графикой NVIDIA RTX. Объем оперативной памяти составит до 32 Gb.

MSI GE66 Raider

GE66 Raider оборудован клавиатурой с индивидуальной многоцветной RGB-подсветкой и широкой RGB-полосой в нижней части.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 99,9 Вт·ч. Также компания готовит ограниченную версию GE66 Raider Dragonshield Limited Edition с оригинальной расцветкой крышки.

В GE66 Raider используется новая система охлаждения Cooler Boost Trinity+, которая обеспечит эффективный отвод тепла из ноутбука.

Пока не известно, когда и по какой цене ноутбук MSI GE66 Raider выйдет на рынок.

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