Ноутбук MSI GE66 Raider получил экран с частотой обновления 300 Hz

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2020 ноутбук GE66 Raider, предназначенный для геймеров.

Главной особенностью устройства является 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 300 Hz и разрешением 1920:1080 пикселей. Ноутбук будет оснащаться процессорами Intel вплоть до восьмиядерного Core i9 H-series 10-го поколения с поддержкой многопоточности и частотой до 5 GHz, графикой NVIDIA RTX. Объем оперативной памяти составит до 32 Gb.

GE66 Raider оборудован клавиатурой с индивидуальной многоцветной RGB-подсветкой и широкой RGB-полосой в нижней части.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 99,9 Вт·ч. Также компания готовит ограниченную версию GE66 Raider Dragonshield Limited Edition с оригинальной расцветкой крышки.

В GE66 Raider используется новая система охлаждения Cooler Boost Trinity+, которая обеспечит эффективный отвод тепла из ноутбука.

Пока не известно, когда и по какой цене ноутбук MSI GE66 Raider выйдет на рынок.