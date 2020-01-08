08.01.2020

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Ноутбук ASUS ZenBook Duo оснащен дополнительным 12,6″ экраном

ASUS ZenBook Duo

Компания ASUS представила на выставке электроники CES 2020 портативный компьютер ZenBook Duo — уменьшенную версию модели ZenBook Pro Duo.

Ноутбук получил дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Опционально будут предлагаться версии с поддержкой сенсорного управления.

Главная особенность ZenBook Duo это дополнительный экран ScreenPad Plus с диагональю 12,6 дюйма, расположенный на нижней части корпуса.

Ноутбук построен на базе процессора Intel десятого поколения — чип Core i5-10210U или Core i7-10510U. В составе графической подсистемы применяется дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX250. Объем оперативной памяти LPDDR3-2133 составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe SSD до 1 Tb.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистема Harman Kardon, порты USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI. Габариты составляют 323 × 223 × 19,9 мм, вес — 1,5 кг.

Продажи ноутбука ASUS ZenBook Duo начнутся в текущем квартале, цена пока не известна.

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