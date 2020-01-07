Ноутбук Acer ConceptD 7 Ezel предлагает пять режимов использования

Еще одной новинкой, представленной компанией Acer на выставке CES 2020, стала неординарная модель ConceptD 7 Ezel для создателей контента, дизайнеров и других профессионалов.

Особенностью данного ноутбука стала возможность гибкой смены конструкции сразу для пяти сценариев использования благодаря фирменной системе петель Acer Ezel. Система позволяет реализовать следующие режимы работы: Sharing Mode, Floating Mode, Stand Mode, Pad Mode и Display Mode. Таким образом, меняя положение дисплея, можно с удобством проводить презентации, демонстрировать работы заказчикам и пр.

Acer ConceptD 7 Ezel поставляется с цифровым пером Wacom EMR и сенсорным дисплеем размером 15.6 дюймов по диагонали, разрешение которого составляет 4K (3840×2160 пикселей). Применена качественная матрица IPS с яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB.

В максимальной комплектации Acer ConceptD 7 Ezel предлагается с процессором Intel Core H 10-го поколения, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX, 32 Gb оперативной памяти и возможностью установки SSD-накопителя NVMe PCIe емкостью до 2 Tb.

Компьютеры оборудованы интерфейсами: два Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, SD-слотом. На клавише питания расположен сканер отпечатков пальцев.

Производитель заявил о планах выпуска еще более производительной модели Acer ConceptD 7 Ezel Pro, которая будет комплектоваться процессорами Intel Xeon, графическими картами NVIDIA Quadro RTX и поддерживать тип памяти ECC.

Компания также представила рабочую станцию ConceptD 700 с поддержкой процессоров Intel Xeon E и видеокарт NVIDIA Quadro RTX 4000 для создания видео, анимации и дизайна в сфере архитектуры, проектирования и строительства. Модель примечательна низким уровнем шума, который даже при пиковой нагрузке не превышает 40 дБ.

Стоимость ConceptD 7 Ezel и ConceptD 7 Ezel Pro на европейском рынке составит от 2499 евро и от 3000 евро соответственно.

Дата начала продаж новых устройств и стоимость ConceptD 700 еще не объявлены.