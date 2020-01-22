Nike Adapt BB 2.0 – новое поколение кроссовок с автошнуровкой

Компания Nike представила Adapt BB 2.0 — новую версию баскетбольных кроссовок с функциями автоматической шнуровки и электронной адаптации под форму ноги владельца. Новая версия получила обновленный дизайн и более продвинутый механизм посадки по размеру ноги.

Как и предыдущее поколение Adapt BB, для регулировки посадки обуви для каждой ноги необходима синхронизация со смартфоном. Обхват ступни происходит благодаря регулируемым стяжкам с электронными приводами.

Во втором поколении кроссовок Nike сделала акцент на дизайне, выпустив модель с более изящными формами. Производитель заверяет, что новые кроссовки легче надевать, чем прошлую модель. В передней части кроссовок размещена специальная прокладка, амортизирующая удары. Заряжаться кроссовки, как и ранее, скорее всего будут от беспроводной станции в виде коврика. Информации от производителя на этот счет пока нет.

Nike Adapt BB 2.0 появятся в продаже 16 февраля. Стоимость будет объявлена позднее. Цена первого поколения кроссовок составляла 350 долларов.