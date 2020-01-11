11.01.2020

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Независимые тесты подтверждают, что решение «Лаборатории Касперского» эффективно защищает домашних пользователей от сложных киберугроз

Kaspersky

Комплексное решение «Лаборатории Касперского» для защиты домашних пользователей — Kaspersky Internet Security — получило награду Advanced+ ATP Consumer 2019 от авторитетной независимой лаборатории AV-Comparatives. По итогам тестирования продукт «Лаборатории Касперского» набрал максимальные 15 баллов, показав свою эффективность в защите от программ-эксплойтов, бестелесного (fileless) вредоносного ПО и других сложных киберугроз.

Тестирование Enhanced Real-World Test проводилось с целью оценить, насколько хорошо защитные решения для домашних пользователей справляются со специфическими техниками целевых атак и другими сложными угрозами. Для этого специалисты AV-Comparatives воспроизвели в условиях лаборатории инциденты с применением ряда тактик, техник и процедур, сформулированных в базе знаний MITRE ATT&CK. Kaspersky Internet Security смог продемонстрировать наивысшие показатели во всех 15 сценариях сложных кибератак.

«Мы с готовностью приняли участие в первом публичном тестировании по этой методике для того, чтобы у пользователей не осталось сомнений в эффективности защитных технологий продуктов «Лаборатории Касперского». Угрозы развиваются очень быстро, и мы заинтересованы в постоянной проверке и подтверждении того, что наши продукты в состоянии справиться с любыми атаками, даже самыми сложными. Награда Advanced+ в этом тесте служит доказательством надёжности Kaspersky Internet Security, а значит, пользователи могут быть уверены в том, что они выбрали по-настоящему качественное и эффективное решение для защиты своей цифровой жизни», — отметил Евгений Вовк, руководитель отдела внешнего технологического тестирования и технологического позиционирования «Лаборатории Касперского».

Методика теста Enhanced Real-World Test позволяет производителям защитных решений независимо оценить реальные способности продуктов и на основе этих данных усовершенствовать необходимые функции. AV-Comparatives приглашала к участию в публичном тесте 16 различных вендоров, однако своё согласие выразили лишь 6 из них, включая «Лабораторию Касперского».

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