Netflix выпустит анимационный фильм по мотивам «Ведьмака»

Первый сезон «Ведьмака» (The Witcher) произвел фурор. Компания Netflix решила, что успех надо закрепить не только новыми сезонами шоу, но и созданием анимационного фильма.

Стало известно, что Netflix заказала южнокорейской Studio Mir (за плечами команды знаменитая «Легенда о Корре») разработку анимационного фильма по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Проект получил название «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице Netflix в Twitter.

О проекте известно мало — главным образом то, что он дополнит вышедший сериал и расскажет о появлении на Континенте таинственной новой угрозы.

В новом проекте заняты сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрих и сценарист Бо ДеМайо. Хиссрих, помимо «Ведьмака», известна по сериалам «Западное крыло» (The West Wing, 1999-2006) и «Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy, с 2019). ДеМайо — автор сценариев комиксов и ряда видеоигр.