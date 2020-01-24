Netflix объяснил отказ от размещения рекламы на своей платформе

Аналитики считают, что компании Netflix пора пересмотреть свою модель монетизации, пишет Adindex. Однако стриминговый сервис, как и ранее, отказывается от размещения рекламы на своей платформе из-за высоких рисков, в том числе материальных. Об этом руководство компании рассказало в видеоотчете о результатах работы в четвертом квартале 2019 года.

Чтобы создать крупный рекламный бизнес, сервису потребуется конкурировать с крупными игроками рынка, такими как Facebook, Google и Amazon, считает генеральный директор Netflix Рид Хастингс. Он уточнил, что такая борьба за аудиторию будет стоить больших финансовых затрат.

«Эти корпорации объединяют много данных из многих источников… Чтобы не отставать от этих гигантов, нужно тратить больше денег на работу с данными, отслеживать местоположение пользователей и другие вещи, которые нам неинтересны», — заявил глава компании.

Рид Хастингс добавил, что существуют и юридические риски, связанные с таргетингом рекламы. Они повысились после того, как Европейский Союз и штат Калифорния приняли новые законы о конфиденциальности данных, и крупные игроки рекламного рынка оказались под пристальным вниманием регуляторов.

В качестве еще одной причины он привел репутацию: зрители привыкли потреблять контент Netflix без рекламы, и отказ от принципов нанесет урон имиджу бренда.

Тем не менее аналитики с Уолл-Стрит считают, что по доходам Netflix ударит именно отказ от рекламы. Сейчас сервис предлагает пользователям платить практически вдвое большую цену за ежемесячную подписку, чем конкурентные видеоплатформы, включая Disney+ и Hulu. Растущая конкуренция заставила Netflix увеличить маркетинговые расходы на 325 млн. долларов. По мнению аналитиков, если сервис начнет транслировать шесть-восемь минут рекламы в каждый час просмотра видео, это позволит ему снизить стоимость.