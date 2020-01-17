Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60%

Nar опубликовал отчет по проведенной работе для расширения пропускной способности сети за 2019 год. Мобильный оператор установил более 1055 базовых станций с технологией 4G/4,5G. Тем самым, Nar увеличил число базовых станций с технологией 4G/4,5G на более чем 60%, доведя количество станций до 2779. За прошедший год мобильный оператор установил более 230 станций с технологией 3G и на данный момент число базовых станций с технологией 3G достигло 2854.

За 2019 год Nar увеличил географическое присутствие 4G/4,5G базовых станций на 245%, охваченность населения же увеличилась на 80%. На данный момент, благодаря функционированию более чем 8700 базовых станций Nar оказывает свои высококачественные услуги более чем 2,3 млн. абонентов.

Мобильный оператор добился установления базовых станций с технологией LTE-A в 54 регионах страны. Сегодня, даже жители далеких сел имеют возможность воспользоваться высококачественной 4G сетью Nar. На долю пользователей 4G/4,5G в Баку приходится 67%, а на долю регионов — 33%.