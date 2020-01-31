Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения

Совместный проект Nar и Radio Antenn, «Canlı kitab» в поддержку людей с нарушением зрения завершился. В течении трех месяцев в эфире радиостанции «Radio Antenn» 101 FM были озвучены и записаны в виде аудиокниг переведенные на азербайджанский язык произведения азербайджанской и мировой литературы. Записанные на карты памяти аудиокниги были представлены Азербайджанскому Обществу Инвалидов по Зрению, Специальной Республиканской школе-интернату #5 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Республиканской Библиотеке для Инвалидов по Зрению. Тем самым, аудиобиблиотека, созданная при поддержке Nar, стала еще более доступной для людей с нарушением зрения.

По словам главы департамента по связям с общественностью Nar Азиза Ахундова, основной целью проекта является поддержание интереса к литературе людей с нарушением зрения: «Nar постоянно осуществляет социальные проекты в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями и в направлении увеличения интереса людей к науке. С помощью проекта «Canlı kitab» мы хотим снять ограничения в чтении на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. Мы думаем, что созданная аудиобиблиотека будет полезна, как людям с ограниченными физическими возможностями, так и любителям литературы. Nar будет и в будущем продолжать реализацию социальных прoектов в поддержку людей с ограниченными физическими возможностями».

Заметим, что за 3 месяца в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM известными актерами и чтецами были озвучены произведения Д.Лондона, Г.Г.Маркеса, Г.Де Мопассана, Х.Мураками, А.Чехова, Дж.Маммедгулузаде, Ю.В.Чямянзяминли, М.Д.Пашаева, А.Хагвердиева, И.Меликзаде, К.Абдулла и других писателей. Главная цель проекта «Canlı kitab» cоздать возможность для людей с нарушением зрения читать и поддержать интерес людей к литературе.