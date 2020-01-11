MSI Creator 17 стал первым в мире ноутбуком с экраном Mini-LED

На выставку CES компания MSI привезла ноутбук Creator 17, которая, по словам производителя, является «первым в мире» ноутбуком с полноматричной подсветкой Mini-LED.

Ноутбук получил 17-дюймовый дисплей с 4К-разрешением. Использование Mini-LED матрицы позволяет более плавно регулировать яркость экрана, предоставляя 240 локальных зон затемнения, что считается внушительным показателем для такой диагонали. Для сравнения: 32-дюймовый Apple Pro Display XDR может предложить 576 светодиодных зон, а 27-дюймовый Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27 — 1152.

Максимальная яркость экрана достигает 1000 нит. При этом дисплей обеспечивает 100% охвата цветовой гаммы DCI-P3.

Mini-LED предлагает больше светодиодных зон, чем обычные дисплеи, но это не то же самое, что MicroLED, новая и пока еще дорогая технология отображения, которую разрабатывает компания Samsung. Светодиоды на дисплее Mini-LED отвечают только за подсветку ЖК-дисплея, тогда как в случае с MicroLED они заменяют его полностью. MicroLED стремится предложить такой же уровень качества, как и OLED, без ограничений по яркости или проблем с «прожиганием» — важной проблемой в случае ноутбуков.

MSI пока не раскрывает ключевые характеристики ноутбука Creator 17, а также стоимость и сроки начала продаж.