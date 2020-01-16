Мобильные игры по «Звездным войнам» принесли более 1 млрд. долларов

Мобильные игры по «Звездным войнам» заработали более 1 млрд. долларов за последние шесть лет, говорится в отчете Sensor Tower.

Наиболее успешной среди них оказалась Star Wars: Galaxy of Heroes от Electronic Arts — на нее приходится 87% выручки, что равняется 924 млн. долларов. На втором месте — Star Wars Commander от Zynga, принесшая 9% выручки, что равняется 93 млн. долларов. Третье место заняла LEGO Star Wars: The Complete Saga от Warner Bros. — 1% от общей суммы и 11 млн. долларов.

Доходы мобильных игр по франшизе сильно выросли из-за выхода новой трилогии фильмов. Как правило, рекордные показатели обеспечивались в месяц релиза фильма. Исключение составляет фильм о Хане Соло, вышедший в мае 2018 года: этот месяц стал четвертым по выручке в 2018 году.

Большую часть выручки обеспечили жители США — 640 млн. долларов и 61% от общей суммы. На втором месте Германия с 66 млн. долларов и 6%. На третьем – Великобритания — 57 млн. долларов и 5%. Большую часть денег принесли iOS-версии игр — их доля составила 50, 4% или 534 млн. долларов. Доля Android составила 49,6%.

Общее число установок действующих мобильных игр по «Звездным войнам» составляет почти 273 млн. 70 млн. из них приходится на Galaxy of Heroes, а 63 млн. — на Angry Birds: Star Wars. Первое место по загрузкам занимает США — 64 млн. установок. Второе место — Россия с 21,5 млн. установок. Третье место заняла Бразилия с 17 млн. Большая часть загрузок пришлась на Google Play — 172 млн. установок или 63% от общей суммы.