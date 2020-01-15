Microsoft закрыла за январь 49 уязвимостей в своих продуктах

Компания Microsoft выпустила крупный пакет исправлений и патчей, которые устраняют уязвимости в операционных системах Windows и Windows Server различных редакций, браузере Internet Explorer, пакете офисных приложений Office, платформах ASP.NET Core, .NET Core и .NET Framework, а также в других программных продуктах.

Всего специалистами Microsoft было закрыто 49 уязвимостей, в том числе критически опасных, теоретически допускающих возможность несанкционированного доступа к удаленному компьютеру и выполнения на нем произвольного вредоносного кода.

Скачать патчи можно через встроенные в Windows средства автоматического обновления.