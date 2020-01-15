15.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareОперационные системыMicrosoft закрыла за январь 49 уязвимостей в своих продуктах

Microsoft закрыла за январь 49 уязвимостей в своих продуктах

Microsoft

Компания Microsoft выпустила крупный пакет исправлений и патчей, которые устраняют уязвимости в операционных системах Windows и Windows Server различных редакций, браузере Internet Explorer, пакете офисных приложений Office, платформах ASP.NET Core, .NET Core и .NET Framework, а также в других программных продуктах.

Всего специалистами Microsoft было закрыто 49 уязвимостей, в том числе критически опасных, теоретически допускающих возможность несанкционированного доступа к удаленному компьютеру и выполнения на нем произвольного вредоносного кода.

Сводная информация по количеству и типу исправленных уязвимостей

Скачать патчи можно через встроенные в Windows средства автоматического обновления.

ТЕГИ:
Bakcell запускает новый префикс - 099
Новости по теме
Автомобили
Tesla предлагает 1 млн. долларов
События
Sony проведет Experience PlaySta
События
IDC: Объемы продаж РС в IV кварт
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!