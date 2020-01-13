Microsoft рекомендует 400 млн. пользователям купить новый ПК вместо обновления Windows

Завтра прекращается поддержка операционной системы Windows 7. В связи с этим, компания Microsoft опубликовала сообщение, в котором советует пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер.

Более того, компания рекомендует переходить на фирменные устройства серии Surface, расписывая их достоинства.

«Многим пользователям Windows 7 рекомендуется перейти на использование нового устройства с Windows 10 Pro. Устройства Surface быстрее, легче, мощнее и безопаснее. При этом средняя цена устройств Surface значительно ниже, чем у стандартного ПК восемь лет назад», — говорится в публикации Microsoft.

Также разработчики уточнили, что обновление старых компьютеров до Windows 10 не рекомендуется, поскольку после этого определенные компоненты и драйверы могут работать некорректно. Учитывая, что Windows 10 поставляется с базовым набором драйверов, есть вероятность, что она будет работать на старых ПК, но пользователям могут быть недоступны некоторые эксклюзивные функции используемого оборудования, например, сканер отпечатков пальцев или устройство чтения карт памяти.

«Мы рекомендуем не устанавливать Windows 10 на старые устройства, так как некоторые их компоненты, работающие на Windows 7, могут быть несовместимы с Windows 10 или могут лишиться некоторых функций. Вы можете продолжать использовать Windows 7, но после окончания поддержки ваш компьютер станет более уязвимым для вирусов и других угроз безопасности. Windows продолжит запускаться и работать, но вы больше не будете получать обновления программного обеспечения, включая пакеты безопасности», — сказано в сообщении Microsoft.

По статистике, в настоящее время под управлением Windows 7 работают около 400 млн. устройств по всему миру. Это означает, что всем этим пользователям рекомендуется либо приобрести новый ПК с Windows 10, либо обновить Windows 7, официальная поддержка которой заканчивается завтра, 14 января.