Microsoft начала распространение браузера Edge на движке Chromium

Впервые о переводе фирменного «браузера по умолчанию» на движок Chromium компания Microsoft заявила еще в 2018 году. Сегодня компания официально объявила о выходе релизной версии обновленного Edge, распространение которой начнется в течение сегодняшнего дня.

Обновленный Edge смогут установить пользователи актуальной версии ОС Windows 10. Новый браузер поддерживает совместимые расширения Chrome и ускоряет рендеринг страниц сравнительно с предшественником.

Обновиться до новой версии придется практически всем пользователям, он установится автоматически через Windows Update. Отменить обновление смогут только пользователи бизнес-версий операционной системы. Представители Microsoft заверяют, что переход Edge на движок Chromium для самих пользователей окажется «безболезненным». Более того, за счет апдейта будет значительно улучшена скорость загрузки сайтов, а сам браузер обзаведется рядом полезных функций.