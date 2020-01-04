Мессенджер Telegram получил масштабное обновление

Популярный мессенджер Telegram получил обновление, которое доступно пользователям Android и iOS. Обновление принесло несколько важных изменений, включая редактор тем версии 2.0.

После установки обновления можно выбрать пользовательские цвета для всех элементов приложения. Кроме того, можно поделиться темами с другими пользователями.

Помимо персонализации появилась новая функция под названием Send When Online, которая позволяет отправлять сообщения только в тот момент, когда пользователь находится онлайн.

Ключевые особенности новой версии: