Мессенджер Telegram получил масштабное обновление
Популярный мессенджер Telegram получил обновление, которое доступно пользователям Android и iOS. Обновление принесло несколько важных изменений, включая редактор тем версии 2.0.
После установки обновления можно выбрать пользовательские цвета для всех элементов приложения. Кроме того, можно поделиться темами с другими пользователями.
Помимо персонализации появилась новая функция под названием Send When Online, которая позволяет отправлять сообщения только в тот момент, когда пользователь находится онлайн.
Ключевые особенности новой версии:
- Можно легко поделиться местоположением на карте, просто коснувшись его;
- Просмотр результатов поиска в виде списка;
- Есть поддержка подкастов и аудиокниг. Аудиофайлы продолжительностью не менее 20 минут автоматически считаются подкастами, есть режим 2x для более быстрого воспроизведения;
- Ночной режим можно быстро включить с помощью кнопки на экране меню;
- Карты автоматически темнеют в ночном режиме (Android);
- Новые анимации (Android);
- Можно выбрать и скопировать только часть сообщения вместо всего (Android, уже есть на iOS);
- Можно выбрать несколько человек, чтобы поделиться сообщением одновременно (Android);
- Можно пометить все архивные чаты как прочитанные (Android);
- Переработан выбор разрешения видео и экрана отправки контактов (Android);
- Настройка размера всего текста в приложении (iOS).