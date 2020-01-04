04.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыСоциальные сервисыМессенджер Telegram получил масштабное обновление

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление

Telegram

Популярный мессенджер Telegram получил обновление, которое доступно пользователям Android и iOS. Обновление принесло несколько важных изменений, включая редактор тем версии 2.0.

После установки обновления можно выбрать пользовательские цвета для всех элементов приложения. Кроме того, можно поделиться темами с другими пользователями.

Помимо персонализации появилась новая функция под названием Send When Online, которая позволяет отправлять сообщения только в тот момент, когда пользователь находится онлайн.

Ключевые особенности новой версии:

  • Можно легко поделиться местоположением на карте, просто коснувшись его;
  • Просмотр результатов поиска в виде списка;
  • Есть поддержка подкастов и аудиокниг. Аудиофайлы продолжительностью не менее 20 минут автоматически считаются подкастами, есть режим 2x для более быстрого воспроизведения;
  • Ночной режим можно быстро включить с помощью кнопки на экране меню;
  • Карты автоматически темнеют в ночном режиме (Android);
  • Новые анимации (Android);
  • Можно выбрать и скопировать только часть сообщения вместо всего (Android, уже есть на iOS);
  • Можно выбрать несколько человек, чтобы поделиться сообщением одновременно (Android);
  • Можно пометить все архивные чаты как прочитанные (Android);
  • Переработан выбор разрешения видео и экрана отправки контактов (Android);
  • Настройка размера всего текста в приложении (iOS).
ТЕГИ:
Игровой монитор Samsung Odyssey G9 поддерживает частоту обновления 240 Hz
Новости по теме
Мобильные приложения
Вышло обновление YouTube Music,
Социальные сервисы
WhatsApp получил новые функции
Операционные системы
Список смартфонов Huawei и Honor
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!