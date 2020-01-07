07.01.2020

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Mercedes показал концепт беспилотного электромобиля в стиле «Аватара»

Mercedes Vision AVTR

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в рамках выставки CES 2020 продемонстрировал концепт беспилотного электромобиля Vision AVTR. В ходе его создания дизайнеры и инженеры вдохновлялись фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона, который присутствовал на презентации.

Mercedes Vision AVTR

Концепт Vision AVTR призван продемонстрировать всеобъемлющую связь между разумным существом, природой и транспортом.

Электромобиль может двигаться не только прямо, но и вбок благодаря сферическим колесам. Vision AVTR оснащен прозрачными дверьми и в нем нет руля. Транспортное средство использует биометрические датчики и сенсорный дисплей для связи с водителем. Для отделки салона концепта использовались вторичные материалы.

 

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