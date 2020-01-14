14.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareMediaTek анонсировала мобильную платформу Helio G70 для смартфонов среднего уровня

MediaTek анонсировала мобильную платформу Helio G70 для смартфонов среднего уровня

MediaTek Helio G70

Компания MediaTek анонсировала мобильный процессор Helio G70. Однокристальная система позиционируется как готовое решение для Android-устройств среднего ценового сегмента.

В состав чипа входят восемь вычислительных ядер. Это два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,7 GHz. За графические возможности мобильной платформы отвечает ускоритель ARM Mali-G52 2EEMC2 с максимальной частотой 820 MHz. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением до 2520 × 1080 точек. Смартфоны на базе нового чипсета могут получить до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X-1800 и накопители стандарта eMMC 5.1.

Фирменная технология HyperEngine обеспечивает прирост производительности и оптимизацию энергопотребления гаджета при запуске игр.

Платформа Helio G70 допускает применение камер с разрешением до 48 Мп или двойных камер в конфигурации 16 + 16 Мп, а также фронтальные сенсоры с функцией Face Unlock, различные технологии размытия фона и работу с ИИ-алгоритмами. Заявлена возможность записи видео 2K @ 30 fps или 1080P @ 60 fps, а также поддержка кодеков H.264 и H.265/HEVC.

Присутствуют контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, FM-тюнер, приемник спутниковых навигационных систем Beidou/Galileo/ГЛОНАСС/GPS. Интегрированный сотовый модем обеспечивает поддержку сетей CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD (LTE Cat-7 DL / Cat-13 UL), HSPA+.

Ожидается, что первым устройством на базе новой SoC станет смартфон Redmi 9.

ТЕГИ:
Sony проведет Experience PlayStation с января по февраль
Tesla предлагает 1 млн. долларов и электромобиль за взлом Model 3 на конкурсе Pwn2Own
Новости по теме
Hardware
Представлен MediaTek Dimensity 8
Hardware
Qualcomm опубликовала спецификац
Hardware
Представлен MediaTek Dimensity 1
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!