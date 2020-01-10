10.01.2020

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Mavericks Electric анонсировала электрический мотоцикл с автопилотом

Mavericks Electric

Компания Mavericks Electric привезла на выставку CES 2020 трехколесный электрический мотоцикл TQi, который стал первым представителем своего класса, оборудованным автопилотом.

Транспортное средство получило два электродвигателя, систему адаптивного круиз-контроля и автоматической парковки, а также набор радаров и камер для 360-градусного мониторинга обстановки. Новинка получила автопилот второго класса, способный осуществлять автономное управление под присмотром водителя. Мотоцикл способен проехать до 200 км на одном заряде аккумуляторов и развивать скорость до 80 км/ч.

Специальная система баланса может в реальном времени определять наклон кузова автомобиля и контролировать телескопическую, антидемпинговую и активную возвратную тягу переднего колеса, обеспечивая постоянную устойчивость кузова.

Mavericks Electric

TQi оснащен тормозной системой ABS, подушками безопасности SRS, антипробуксовочной системой и другими функциями.

Начало продаж трехколесного электрического мотоцикла Mavericks Electric TQi намечено на вторую половину 2020 года, стоимость еще не объявлена.

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