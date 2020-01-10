Mavericks Electric анонсировала электрический мотоцикл с автопилотом

Компания Mavericks Electric привезла на выставку CES 2020 трехколесный электрический мотоцикл TQi, который стал первым представителем своего класса, оборудованным автопилотом.

Транспортное средство получило два электродвигателя, систему адаптивного круиз-контроля и автоматической парковки, а также набор радаров и камер для 360-градусного мониторинга обстановки. Новинка получила автопилот второго класса, способный осуществлять автономное управление под присмотром водителя. Мотоцикл способен проехать до 200 км на одном заряде аккумуляторов и развивать скорость до 80 км/ч.

Специальная система баланса может в реальном времени определять наклон кузова автомобиля и контролировать телескопическую, антидемпинговую и активную возвратную тягу переднего колеса, обеспечивая постоянную устойчивость кузова.

TQi оснащен тормозной системой ABS, подушками безопасности SRS, антипробуксовочной системой и другими функциями.

Начало продаж трехколесного электрического мотоцикла Mavericks Electric TQi намечено на вторую половину 2020 года, стоимость еще не объявлена.