Mastercard и партнеры создают «Коалицию бесценная Планета» для принятия мер по борьбе с изменением климата

Mastercard объявил о запуске «Коалиции бесценной планеты». Коалиция является уникальной платформой для объединения усилий по обеспечению корпоративной устойчивости и обеспечению обдуманных вложений для сохранения окружающей среды. «Коалиция бесценная планета» обязуется посадить 100 миллионов деревьев в течение пяти лет.

Решающим фактором для обеспечения сокращения выбросов углерода является инвестирование компаний в энергоэффективные рабочие места и операции, использование источников возобновляемой энергии и поддержание устойчивой цепочки поставок.

«Независимо от того, кто вы или чем занимаетесь, изменение климата влияет на вас. Наибольшее негативное влияние оказывают изменения на социально и экономически уязвимые слои. Уже прошло время отрицания нашего влияния на экологию. Наш лучший шанс изменить курс, по которому мы идем, и настроить всех нас на лучшее будущее — необходимо, чтобы компании и потребители двигались в одном направлении к общей цели», — сказал президент и главный исполнительный директор Mastercard Аджай Банга.

Mastercard и ее клиенты охватывают почти 3 миллиарда пользователей и держателей корпоративных карт. Одним из ключевых элементов нового обязательства является предоставление этим людям возможности действовать.

Компании-участники будут продолжать реализовывать свои собственные стратегии устойчивого развития, а также сотрудничать в рамках Коалиции для совместных кампаний. Кампания будет запущена в городах-партнерах по всему миру, включая Лондон, Нью-Йорк, Стокгольм, Хельсинки, Анкару, Барселону и другие.

Параллельно, клиенты корпоративных карт Mastercard смогут участвовать в инициативах Коалиции по посадке деревьев во время путешествий, покупке товаров и услуг.

Заинтересованным в кампании финансовым учреждениям, торговцам, потребителям и цифровым партнерам со всего мира предлагается присоединиться к этим усилиям и привлечь потребителей и сотрудников к участию в программе по посадке деревьев.

Глобальная платежная инфраструктура Mastercard предоставляет владельцам карт дополнительные возможности для участия, например, в кампаниях по сбору информации в ряде ведущих розничных сетей предоставляется услуга «округление», что позволяет потребителям добавлять пожертвования на посадку деревьев в точках продаж.