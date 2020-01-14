Марк Цукерберг считает, что AR и VR — это решение жилищного кризиса

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) считает, что дополненная и виртуальная реальности помогут в разрешении кризиса доступности жилья. По его словам, к 2030 году телеприсутствие AR и VR позволит сотрудникам компаний работать удаленно из любой точки мира, разгружая города и снижая цены на недвижимость.

«В какой-то момент в 2020-х годах мы получим революционные очки дополненной реальности, которые переопределят наши отношения с технологиями», и когда это произойдет, говорит Цукерберг, новинка начнет смягчать неравенство, обусловленное географией.

Подобно чатам в минувшем десятилетии, приложения для очков могут перевести рабочее общение на новый уровень, поддерживая децентрализацию корпоративных штатов. Компании смогут выбрать разработку собственных продуктов или использование сторонних социальных решений, таких как Horizon, vTime, Avatar Chat или VRChat. Так или иначе, к 2020-м годам у бизнеса уже есть выбор, который разработчики будут расширять и специализировать.