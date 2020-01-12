Looking Glass — интерактивный голографический 3D экран с разрешением 8K

Американская компания Looking Glass анонсировала на CES 2020 интерактивный голографический 3D-экран с разрешением 8K. Самое интересное в этой технологии — возможность восприятия объемного изображения объектов без различных дополнительных девайсов в виде 3D-очков или AR.

Диагональ Looking Glass составляет 32 дюйма. Матрица новинки включает 33,2 миллиона пикселей и способна отображать картинку с разрешением 8K. Для разработчиков компания также планирует поставлять два дополнительных варианта с меньшей диагональю.

Экран также можно использовать в интерактивных целях. Например, пользователю достаточно в видеоигре посветить фонарем на поверхность экрана и в игре отобразится соответствующее виртуальное освещение.

Поставки должны начаться весной 2020 года. Цена пока неизвестна.