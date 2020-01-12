12.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииМониторыLooking Glass — интерактивный голографический 3D экран с разрешением 8K

Looking Glass — интерактивный голографический 3D экран с разрешением 8K

Looking Glass

Американская компания Looking Glass анонсировала на CES 2020 интерактивный голографический 3D-экран с разрешением 8K. Самое интересное в этой технологии — возможность восприятия объемного изображения объектов без различных дополнительных девайсов в виде 3D-очков или AR.

Диагональ Looking Glass составляет 32 дюйма. Матрица новинки включает 33,2 миллиона пикселей и способна отображать картинку с разрешением 8K. Для разработчиков компания также планирует поставлять два дополнительных варианта с меньшей диагональю.

Экран также можно использовать в интерактивных целях. Например, пользователю достаточно в видеоигре посветить фонарем на поверхность экрана и в игре отобразится соответствующее виртуальное освещение.

Поставки должны начаться весной 2020 года. Цена пока неизвестна.

ТЕГИ:
Lenovo Legion Y740S: тонкий игровой ноутбук с внешней видеокартой
Alpine и Pioneer представили новые мультимедийные ресиверы для автомобилей
Новости по теме
Автомобили Гаджеты
Alpine и Pioneer представили нов
Ноутбуки
Lenovo Legion Y740S: тонкий игро
Фототехника
Insta360 выпустила модульную экш
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!