28.01.2020

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Long-CZ J9: телефон-раскладушка весом 18.5 гр за 22 доллара

Long-CZ J9

Китайская компания Long-CZ представила миниатюрный телефон-раскладушку под названием J9. Его вес составляет всего 18,5 гр, а в закрытом состоянии длина не превышает 5 см.

Long-CZ J9

При этом по своим функциям мини-телефон представляет собой устройство 2 в 1: его можно использовать непосредственно как мобильный телефон, а также в качестве дополнительной гарнитуры для смартфона. Кроме того, в определенных ситуациях J9 может сыграть роль сигнализации.

Телефон оснащен Bluetooth 3.0, а также монохромным дисплеем с диагональю 0.66 дюймов и OLED-матрицей. Разрешение экрана составляет 128×160 пикселей.

Устройство работает на базе одноядерного процессора Spreadtrum SC6531 с поддерживаемой частотой 312 MHz. Объем оперативной памяти составляет 64 Mb, встроенный накопитель в LONG-CZ J9 также на 64 Mb (поместится 500 контактов). Питает устройство несъемная батарея емкостью 300 мАч, заряда которой, по утверждению производителя, хватит для 4-5 часов активного использования или 3-4 суток спящего режима. Заряжается телефон через порт microUSB. Корпус необычного мобильника полностью состоит из пластика, клавиатура изготовлена из резины.

Long-CZ J9 продается на китайском рынке в шести расцветках корпуса. Стоимость — 22 доллара.

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