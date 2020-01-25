Линзы Asus ROG Bezel-Free Kit позволяют соединить три монитора в одну панель
Компания Asus в начале 2018 года анонсировала интересный продукт — Bezel-Free Kit. Это две специальные линзы, предназначенные для «сшивания» трех мониторов в визуально единую панель. Спустя два года, Asus решила выпустить данный продукт на рынок.
Комплект ROG Bezel-Free Kit (ABF01) за прошедшие два года особо не изменился. Но если раньше Asus советовала для установки таких линз вполне конкретные модели мониторов , то теперь линзы стали универсальными.
Линзы подходят для плоских мониторов с экранами диагональю не более 27 дюймов и боковыми рамками не шире 13 мм у каждого. Стоимость комплекта составляет 110 долларов.