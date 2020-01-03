04.01.2020

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LG анонсировала новые модели 8K-телевизоров

8K-телевизоров

В преддверии CES 2020 компания LG Electronics анонсировала линейку новых 8K-телевизоров.

Модельный ряд LG 2020 года включает 88- и 77-дюймовые телевизоры LG SIGNATURE OLED 8K премиум-класса (модели 88/77 OLED ZX) и телевизоры LG NanoCell (модели 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Компания пока не раскрывает стоимость устройств и дату их появления на рынке.

LG 8K TV

Сообщается, что у всех моделей разрешение экрана превышает требования Ассоциации потребителей технологий (CTA), согласно которым разрешение, определяемое как 8K UHD, должно соответствовать минимальному пороговому значению контрастной модуляции (CM) 50%. В частности, независимые лаборатории, такие как TÜV Rheinland, подтвердили, что телевизоры LG SIGNATURE OLED 8K и LG 8K NanoCell TV имеют более высокий показатель контрастной модуляции.

Телевизоры поддерживают кодеки HEVC, VP9 и AV1, а также вывод 8K/60fps контента через порты HDMI.

Новые модели 8K-телевизоров LG обладают более высокой производительностью благодаря применению нового процессора Alpha 9 Gen 3, который использует технологии глубокого машинного обучения для оптимизации картинки и качества звука.

Заявлена поддержка Amazon Alexa, Google Assistant, HomeKit и AirPlay 2.

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