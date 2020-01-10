Lenovo Yoga 5G – первый ноутбук с поддержкой 5G

Компания Lenovo приурочила к выставке CES 2020 официальный анонс ноутбука Yoga 5G (в некоторых странах новинка будет называться Flex 5G). По заявлению компании, Yoga 5G — это первый в мире компьютер с поддержкой мобильной связи пятого поколения.

Новинка базируется на платформе Snapdragon 8cx 5G, которая объединяет 7 нм процессор Snapdragon 8cx и модем Snapdragon X55. Модем обеспечивает поддержку сетей 5G со скоростью передачи данных до 7 Гбит/с.

Модель оснащена 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 400 нит с поддержкой фирменного стилуса. Гаджет представлен в форм-факторе «2-в-1»: его можно использовать и как планшет, и как традиционный ноутбук.

В оснащение входят 8 Gb оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 3.0 вместимостью 256 или 512 Gb. Lenovo Yoga 5G получил сканер отпечатков пальцев, инфракрасную камеру, два порта USB 3.1 Gen 1 Type-C, стандартное гнездо для наушников, а также слот для карт SIM формата nano (поддержка eSIM тоже есть).

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 часов. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Ноутбук получил поддержку технологии Dolby Atmos, а также функцию интеллектуального контроля температуры, за счет которой аппаратная начинка устройства эффективно охлаждается при минимальном уровне шума. Габариты составляют 322,5 х 216 х 15,2 мм, вес устройства — 1,3 кг.

В продажу в США ноутбук Lenovo Yoga 5G поступит весной по ориентировочной цене от 1500 долларов.