Lenovo выпустила доступный планшет M10 FHD REL

Компания Lenovo анонсировала в Китае новый планшетный компьютер M10 FHD REL. Устройство получило 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1200 пикселей.

Планшет работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 GHz. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb. Встроенный накопитель на 32 Gb можно расширить с помощью карты microSD до 256 Gb. Разрешение датчиков основной и фронтальной камер составляет 8 и 5 Мп соответственно.

Зарядка встроенного аккумулятора на 7000 мАч осуществляется с помощью порта micro-USB. Заявленная автономность составляет до 12 часов в режиме воспроизведения видео.

На верхней грани устройства разместились два встроенных динамика, на левой — кнопки включения и регулировки громкости. Возможности беспроводного подключения устройства представлены модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Есть 3,5-мм аудиоразъем, поддержка технологии Dolby Audio, FM-радио и GPS для навигации. Работает планшет под управлением ОС Android 9 Pie.

Первой страной, где Lenovo M10 FHD REL поступил в продажу, стала Индия. Стоимость составила 195 долларов.