Lenovo представила моноблок ThinkCentre M90a AIO

Компания Lenovo привезла на выставку CES 2020 целый ряд новинок. Был анонсирован новый моноблочный компьютер ThinkCentre M90a AIO, предназначенный для бизнеса и корпоративных клиентов.

Моноблок оснащен 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором Intel Core 10-ого поколения и дискретным графическим ускорителем AMD Radeon 625 с 2 Gb памяти GDDR5.

Среди особенностей новинки — опциональная технология PrivacyGuard для защиты конфиденциальных данных (при ее активации угол обзора сильно сужается) и поддержка режима Modern Standby для быстрого доступа к последним сообщениям. Кроме того, система поддерживает технологию Lenovo PrivacyAlert, которая с помощью IR-камеры с блоком объектива ThinkShutter защищает информацию на дисплее от посторонних глаз и автоматически размывает изображение на мониторе, когда пользователь отворачивается от него.

Встроенная камера обеспечивает вход в систему с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Кроме того, моноблок оснащен сканером отпечатков пальцев и чипом шифрования dTPM 2.0. Новинка также получила поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Оснащение включает Wi-Fi 6, гигабитный сетевой контроллер, порты USB 3.1 Type-A и Type-C, кардридер 3-в-1, опциональный последовательный порт и выход DisplayPort для подключения второго дисплея, в качестве которого компания рекомендует использовать монитор ThinkVision с узкими рамками. Система скрытого расположения кабелей интегрирована в эргономичную подставку.

Lenovo ThinkCentre M90A поступит в продажу в июне 2020 года по цене от 1099 долларов.