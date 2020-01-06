06.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareLenovo представила моноблок ThinkCentre M90a AIO

Lenovo представила моноблок ThinkCentre M90a AIO

Lenovo ThinkCentre M90A

Компания Lenovo привезла на выставку CES 2020 целый ряд новинок. Был анонсирован новый моноблочный компьютер ThinkCentre M90a AIO, предназначенный для бизнеса и корпоративных клиентов.

Моноблок оснащен 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором Intel Core 10-ого поколения и дискретным графическим ускорителем AMD Radeon 625 с 2 Gb памяти GDDR5.

Lenovo ThinkCentre M90A

Среди особенностей новинки — опциональная технология PrivacyGuard для защиты конфиденциальных данных (при ее активации угол обзора сильно сужается) и поддержка режима Modern Standby для быстрого доступа к последним сообщениям. Кроме того, система поддерживает технологию Lenovo PrivacyAlert, которая с помощью IR-камеры с блоком объектива ThinkShutter защищает информацию на дисплее от посторонних глаз и автоматически размывает изображение на мониторе, когда пользователь отворачивается от него.

Встроенная камера обеспечивает вход в систему с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Кроме того, моноблок оснащен сканером отпечатков пальцев и чипом шифрования dTPM 2.0. Новинка также получила поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Оснащение включает Wi-Fi 6, гигабитный сетевой контроллер, порты USB 3.1 Type-A и Type-C, кардридер 3-в-1, опциональный последовательный порт и выход DisplayPort для подключения второго дисплея, в качестве которого компания рекомендует использовать монитор ThinkVision с узкими рамками. Система скрытого расположения кабелей интегрирована в эргономичную подставку.

Lenovo ThinkCentre M90A поступит в продажу в июне 2020 года по цене от 1099 долларов.

ТЕГИ:
Samsung анонсировала серию стильной и инновационной бытовой техники
Новости по теме
Бытовая техника
Samsung анонсировала серию стиль
Телевидение
Представлен флагманский безрамоч
Автомобили
Транспортное средство Segway S-P
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!