Lenovo представила дисплей ThinkSmart View для умного офиса

В рамках выставки CES 2020 компания Lenovo объявила о расширении линейки устройств для умного офиса ThinkSmart. Компания представила новое программное решение ThinkSmart Manager и специальное устройство ThinkSmart View, предназначенное для организации аудио- и видеозвонков в Microsoft Teams.

Умный дисплей ThinkSmart View построен на базе процессора Qualcomm APQ8053. Такое решение позволяет значительно повысить продуктивность персонала и организовывать экстренные совещания всего в несколько тапов по сенсорному экрану.

Для дополнительной защиты ThinkSmart View предусматривает аутентификацию по PIN-коду, а также возможность физической блокировки затвора камеры. А чтобы убрать фоновые шумы Lenovo рекомендует использовать Bluetooth-гарнитуру. Компания планирует расширять функциональность устройства, продолжая тесное сотрудничество с Microsoft.

Также Lenovo представила новую версию программы ThinkSmart Manager, которая обеспечивает простое управление устройствами ThinkSmart.

В нем предусмотрено упрощенное подключение к облачной платформе с возможностью удаленного разворачивания решений ThinkSmart. В режиме реального времени реализована возможность отслеживания статуса всех устройств в сети через специальную консоль. В ThinkSmart Manager появилась функция принудительной блокировки портов USB для защиты устройств, а также удаленная смена паролей администратора и BIOS.