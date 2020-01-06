Lenovo представила четыре монитора серии ThinkVision

Компания Lenovo на выставке CES 2020 представила мониторы серии ThinkVision.

Профессиональный 27-дюймовый монитор ThinkVision Creator Extreme поддерживает стандарт HDR1000, может предложить IPS-панель с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой 60 Hz и яркостью 1200 нит, временем отклика 14 мс и отображением до миллиарда цветов.

Дисплей имеет точность цветопередачи на уровне 99% пространства DCI-P3, 100% sRGB и 100% BT.709. Новинка поддерживает несколько типов подключений к источнику видеосигнала: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB 3.1 Type-C Gen 2. Безопасную подачу питания в последнем случае обеспечивает функция Smart Power, регулирующая напряжение. Монитор способен выступать в качестве удобной док-станции и даже заряжать подключенный ноутбук. Подставка поддерживает регулировку высоты, наклона и поворота.

В продажу ThinkVision Creator Extreme поступит в апреле этого года по цене 2499 долларов.

Модель ThinkVision T34w-20 оснащена 34-дюймовым изогнутым дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440 × 1440 пикселей и возможностью подключения к компьютеру по универсальному кабелю USB Type-C с мощностью питания до 75 Вт. В целом по характеристикам ThinkVision T34w-20 напоминает аналогичные устройства других производителей. ЖК-дисплей может воспроизводить 99% цветового пространства sRGB. Монитор имеет регулируемую эргономичную подставку, которая позволяет менять высоту, наклон и поворот.

Продажи ThinkVision T34w-20 стартуют в марте по цене 799 долларов.

Монитор ThinkVision P27h-20 получил 27-дюймовую панель IPS 2560 × 1440, которая имеет заводскую калибровку, обеспечивает 99% охвата пространств sRGB и BT.709 и 85% DCI-P3. Однокабельное соединение USB Type-C с функцией Smart Power обеспечивает мощность до 90 Вт, передачу аудио, видео и данных. Несколько дисплеев могут быть последовательно соединены друг с другом при помощи интерфейса DisplayPort. 27-дюймовая модель комплектуется эргономичной подставкой с диапазоном подъема 135 мм и регулируемым углом наклона.

ThinkVision P27h-20 будет доступен в марте 2020 года за 549 долларов.

Модель ThinkVision T24v-20 — это более компактный дисплей с 23,8-дюймовой панелью IPS, разрешением Full HD и яркостью 250 нит. Он может предложить 72% охвата цветового пространства NTSC, что подходит для большинства рядовых потребителей. T24v-20 оснащен ИК-камерой Full HD RGB, двойным микрофоном и динамиками по 3 Вт. Монитор подключается через VGA, HDMI 1.4 или DisplayPort 1.2, оснащен входным портом USB-B и четырьмя портами USB-A 3.0.

ThinkVision T24v-20 выйдет в апреле 2020 года по цене от 279 долларов.

В подставки всех моделей мониторов встроен слот, в котором можно удобно разместить смартфон.