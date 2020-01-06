Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga

В преддверии выставки CES 2020 компания Lenovo обновила модельный ряд флагманских ноутбуков X1.

Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga получили модифицированную клавиатуру с измененным рядом функциональных клавиш, упрощающих работу с VoIP-сервисом.

Особенностью линейки ThinkPad X1 стала система безопасности ThinkShield, призванная защитить пользователей от киберпреступников. Обе модели получили дисплейный фильтр ThinkPad PrivacyGuard, снижающий угол обзора при активации соответствующей опции или автоматически, если камера модели определяет чужой взгляд, направленный на монитор ноутбука.

Технические характеристики Lenovo Thinkpad X1 Carbon и ThinkPad X1 Yoga:

Процессор: Intel Core i5 или Core i7 десятого поколения;

Оперативная память: 8/16 Gb LPDDR3, накопитель: PCIe SSD до 2 Tb;

Время автономной работы: до 18,5 часа/до 15 часов;

Дисплей: IPS, 14″, разрешение Full HD или WQHD в разных модификациях.

В остальном обе модели идентичны своим предшественникам. Новинки появятся в продаже в этом году, но компания пока не уточнила сроки. Стоимость Lenovo X1 Carbon составит от 1499 долларов, а X1 Yoga — от 1599 долларов.

Также была представлена новая беспроводная клавиатура ThinkPad TrackPoint Keyboard II. Для подключения клавиатуры можно использовать беспроводную связь Bluetooth 5.0 или соединение в диапазоне 2,4 GHz (через небольшой приемопередатчик с интерфейсом USB). Автономность новинки составляет до двух месяцев, а 15 минут подзарядки через USB Type-C достаточно для работы аксессуара в течение недели. ThinkPad Trackpoint Keyboard II может подключаться одновременно к двум устройствам на базе Windows и Android, а также оснащена 6-точечным входом для людей со слабым зрением.

Габариты составляют 306 × 164 × 14 мм, вес — около 460 гр. Заявленный срок службы кнопок достигает 10 млн. срабатываний.

В продажу Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II поступит в мае по ориентировочной цене 100 долларов.