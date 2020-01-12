Lenovo Legion Y740S: тонкий игровой ноутбук с внешней видеокартой

Компания Lenovo привезла на CES 2020 игровой ноутбук Legion Y740S. Устройство получилось очень тонкое и легкое для игровой модели (толщина составляет всего лишь 14,7 мм, а масса — 1,9 кг). Реализовать задуманное производителю удалось за счет использования внешнего графического адаптера.

Модель представлена в нескольких конфигурациях с процессорами Intel вплоть до серии Core i9, объемом оперативной памяти до 32 Gb и SSD-накопителя до 1 Tb. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма с разрешением 1080p или 4K. Заявленная автономность устройства на одном заряде аккумулятора составляет до 8 часов.

Ключевая особенность ноутбука – это отсутствие дискретной видеокарты. Компания предлагает ее в виде внешнего бокса, подключаемого через интерфейс Thunderbolt 3. Решение называется BoostStation, и внутри него могут располагаться разные 3D-ускорители. Например, GeForce GTX 1660 Ti, Radeon RX 5700 XT или GeForce RTX 2080 Super – на выбор пользователя. В планах производителя входит и предложение готовых наборов с уже предустановленными в BoostStation видеокартами.

BoostStation – это еще и стыковочная станция с двумя дополнительными портами USB 3.0 Type-A, одним USB 2.0 и RJ-45. Также в числе интерфейсных разъемов – два Thunderbolt 3 и два USB 3.1 Gen 2.

Стоимость игрового ноутбука Lenovo Legion Y740S стартует с отметки 1100 долларов, бокс для видеокарты BoosStation стоит 250 долларов. Оба устройства поступят в продажу в мае этого года.