17.01.2020

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Lenovo Chromebook 10e: планшет в защищенном корпусе за 269 долларов

Lenovo Chromebook 10e

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Chromebook 10e на основе операционной системы Chromes OS, рассчитанный на применение прежде всего в образовательной сфере.

Lenovo Chromebook 10e

Устройство характеризуется повышенной прочностью, оно выполнено в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Экран защищен прочным защитным стеклом Dragontrail Pro. Для планшета будет доступна подсоединяемая клавиатура с защитой от случайно пролитой жидкости.

Lenovo Chromebook 10e оснащен 10,1-дюймовым дисплеем. Возможно управление при помощи специального пера. Установлены камеры — 8 Мп основная и 2 Мп фронтальная.

Новинка работает на базе процессора Mediatek Helio P60T с восемью вычислительными ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

Планшет Lenovo Chromebook 10e поступит в продажу в марте по ориентировочной цене 269 долларов.

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