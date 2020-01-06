Lenovo анонсировала бесшумный ПК IdeaCentre Creator 5 и два монитора с портами USB Type-C

Помимо ноутбуков Creator, компания Lenovo привезла на выставку CES 2020 высокопроизводительный настольный ПК IdeaCentre Creator 5 с бесшумным охлаждением. При этом он получил мощное железо: процессор Intel Core i9 последнего поколения, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060, а также 16 Gb оперативной памяти DDR4. Поддерживается технология Dolby Audio.

IdeaCentre Creator 5 появится в продаже только в октябре 2020 года по цене от 1100 долларов.

Также Lenovo представила монитор Qreator 27 с безрамочным 27-дюймовым дисплеем IPS и разрешением 4K UHD. Заявлена поддержка технологии Smart Crystal Sound, превращающий поверхность дисплея в мембрану динамика. Монитор обеспечивает 10-битную глубину цвета и 98% охвата цветовой гаммы DCI-P3.

Особенностью новинки является система Smart Crystal Sound, использующая дисплей в качестве динамика для воспроизведения звука. Это технологическое решение позволило существенно повысить качество звука. В основание монитора встроена станция беспроводной зарядки Qi, позволяющая освободить рабочее место от проводов.

Монитор будет выпускаеться в цвете Iron Gray с металлической хромированной отделкой. Продажи стартуют в марте по цене 900 долларов.

Второй монитор Lenovo Q27h имеет тот же размер экрана и безрамочный дизайн, но отличается более низким разрешением IPS-панели — QHD. Яркость находится на уровне 350 нит, частота обновления повышена до 75 Hz, время отклика составляет 4 мс.

Поддержка технологии AMD Radeon FreeSync позволяет избежать разрыва кадров в динамичных сценах.

Стоимость монитора составляет 350 долларов, продажи стартуют в апреле.

Мониторы могут подключаться при помощи одного кабеля USB-C, который обеспечивает питание, передачу данных и аудио-видеосигнала. Оба дисплея оснащены технологией TUV Rheinland Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза без ущерба для качества изображения.