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«Лаборатория Касперского»: четверть родителей в Азербайджане дают гаджет детям с рождения

Четверть родителей в Азербайджане впервые дают своим детям электронные гаджеты еще до того, как тем исполнится 2 года. При этом 13% из них разрешают пользоваться цифровыми устройствами малышам, которым нет и одного года. Таковы результаты исследования*, проведенного «Лабораторией Касперского» в Азербайджане в конце 2019 года.

Опрос показал, что родители в основном склонны давать детям гаджеты с целью их обучения или развлечения (об этом заявили 37% и 35% респондентов соответственно). Вместе с тем приблизительно каждый пятый родитель (22%) предлагает ребенку смартфон или планшет, чтобы успокоить его. Примечательно, что определенный процент родителей использует цифровые технологии и экраны, чтобы дети не мешали им заниматься своими делами (9% респондентов) или же чтобы заставить ребенка сделать то, что нужно родителю (7%). Однако наибольшей востребованностью гаджеты пользуются в поездках: 59% родителей в Азербайджане используют смартфоны и планшеты, чтобы чем-то занять своих детей в дороге.

Позволяя пользоваться гаджетами с самого раннего возраста, родители тем не менее удивляются и беспокоятся, что дети проводят слишком много времени перед экраном и в интернете. Приблизительно в каждой четвертой семье в Азербайджане (у 27% респондентов) даже случаются конфликты из-за цифровой жизни ребенка. Подавляющее большинство этих конфликтов (у 82% опрошенных) происходит как раз из-за того, сколько времени ребенок проводит с гаджетом. А еще 14% родителей ссорятся со своими детьми, потому что считают, что те просто сидят в соцсетях или непрерывно играют вместо того, чтобы делать что-то полезное.

К слову о том, сколько времени дети проводят с гаджетом. По наблюдениям четверти опрошенных родителей, их дети используют цифровые устройства в среднем 1-2 часа в день. Еще 17% респондентов сказали, что дети ежедневно проводят с гаджетами по 3-4 часа. И почти каждый пятый родитель (19%) заявил, что его ребенок тратит на интернет и экраны все свое свободное время.

Учитывая такую популярность гаджетов у детей, родители естественно пытаются контролировать их действия в интернете — об этом заявили 85% респондентов в Азербайджане. Однако почти столько же родителей (84%) признались, что не используют никаких программ, которые помогли бы им лучше понимать, чем ребенок занимается в сети и с какими потенциальными опасностями может там столкнуться (так называемые программы родительского контроля).

«Цифровые технологии и гаджеты — это естественная среда для современных детей, они буквально родились с ними и понимают этот мир лучше, чем их родители. Поэтому неудивительно, что в семьях случается недопонимание, когда речь заходит о пользе и вреде электронных устройств, — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Однако несмотря на то что дети так свободно чувствуют себя в интернете, им все же нужна поддержка и помощь родителей в освоении кибермира. Кто, как не взрослые, помогут юным пользователям узнать правила безопасного поведения в сети, научиться распознавать опасности и уметь их избегать?»

В первую очередь родителям необходимо выстраивать с детьми доверительные отношения, рассказывать о правилах поведения в интернете, знать об интересах и проблемах в этой области. Оградить от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознает и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребенка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.

* Исследование позиции родителей в отношении к кибербезопасности детей было проведено в Азербайджане компанией Era по заказу «Лаборатории Касперского» в октябре 2019 года. В опросе приняло участие 300 человек — родители детей в возрасте от 0 до 18 лет.

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