Компания Тойота запускает новый бренд KINTO для транспортных сервисов

Компания Тойота объявила о запуске нового бренда KINTO для сервисов транспортной мобильности на европейском рынке. Данная инициатива является частью глобальной стратегии Toyota по трансформации из компании-автопроизводителя в компанию, обеспечивающую свободу передвижения для всех.

«KINTO является частью нашей стратегии развития бизнеса в Европе. Мы планируем развивать мобильные сервисы в Европе в дополнение к нашей традиционной бизнес-модели. Это позволит компании лучше реагировать на растущий спрос в этой области и отвечать на потребности городов и регион», — сказал Йохан ван Зил (Johan van Zyl), президент и исполнительный директор Toyota Motor Europe.

Сервисы KINTO планируется предоставлять как частным лицам, так и крупным корпоративным заказчикам и даже целым городам. В рамках инициативы будут применяться средства работы с большими данными и технологии «подключенных автомобилей» для развития услуг каршеринга, подписки и карпулинга.

Сервисы будут запускаться на различных рынках по мере развития спроса на подобные услуги. Первыми из сервисов, доступных на некоторых европейских рынках, будут следующие:

KINTO One: оперативный лизинг с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом;

KINTO Share: каршеринговый сервис с широкой линейкой гибридных автомобилей;

KINTO Join: сервис карпулинга или группового использования автомобиля, объединяющий сотрудников одной организации по пути на работу;

KINTO Flex: лизинг автомобилей на основе подписки, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.

Другие сервисы, такие как аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта, в настоящий момент находятся на стадии оценки. Все сервисы будут легко доступны благодаря мобильным приложениям с поддержкой оплаты через интегрированные платежи.