Карманные селфи-дроны AirSelfie получили продвинутые камеры

На выставке CES 2020 были показаны две новые модели карманных дронов Air Pix+ и Air Duo, получившие улучшение технических характеристик и более качественные камеры по сравнению с предшественником AirSelfie 2. Как и в предыдущих моделях производителя — итальянской компании AirSelfie, их особенностью стала возможность автономного полета для съемки пользователя со стороны.

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Air Pix+ оснащен 12 Мп камерой с углом обзора 70 градусов и умеет записывать видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. На одной зарядке аккумулятора он может провести в воздухе около шести минут. Модель Air Duo получила двойные параллельные камеры, а также еще одну камеру внизу корпуса, предназначенную для съемки с высоты.

Для хранения отснятого материала оба дрона получили карту памяти на 8 Gb.

Карманные дроны поступят в продажу в этом году. Цена на Air Pix+ стартует с 99 долларов. Стоимость более продвинутой модели Air Duo пока не объявлена.