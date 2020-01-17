Капитализация Alphabet впервые превысила 1 трлн. долларов

Рыночная капитализация Alphabet впервые превысила рубеж в 1 трлн. долларов, пишет Reuters. Ранее эту рекордную планку взяли три другие американские ИТ-компании: Apple, Amazon и Microsoft. Таким образом, материнский холдинг Google стал шестой компанией в мире и четвертой в США, преодолевший этот рубеж.

По итогам торговой сессии на бирже NASDAQ 16 января курс акций Alphabet вырос на 0,76%, достигнув отметки 1450,16 долларов за одну ценную бумагу. В результате чего рыночная капитализация компании превысила 1 трлн. долларов. После закрытия основной торговой сессии акции еще сильнее пошли вверх.

С начала 2020 года ценные бумаги Alphabet подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. За весь прошлый год акции выросли на 28%.

По данным исследовательской компании eMarketer, в 2019 году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и 31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале 2019 года выручка компании составила 40,5 млрд. долларов, что на 20% больше, чем за тот же период 2018 года. 3 февраля Alphabet опубликует очередной финансовый отчет. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что квартальная выручка Alphabet вырастет на 20%, достигнув 46,9 млрд. долларов.