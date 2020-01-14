Известный техноблогер назвал самые прочные и ремонтопригодные смартфоны 2019 года

Техноблогер Зак Нильсон на основании собственных тестов определил самый прочный, самый инновационный и ремонтопригодный аппарат 2019 года. В своем новом видео, автор YouTube-канала JerryRigEverything, выбрал победителей прошедшего года.

Победителем в категории «Самый ремонтопригодный смартфон» стал Google Pixel 3a, в частности, за возможность заменить дисплей с минимальными усилиями. «Антирекордсменом» номинации стал сгибаемый гаджет Royole Flexpai — по словам блогера, он практически не поддается ремонту.

Второе место с конца заняли устройства серии iPhone 11, в конструкции которых задействовано множество винтов разного типа и диаметра. Кроме того, при ремонте практически невозможно использовать комплектующие сторонних производителей, а негарантийная замена задней панели аппаратов обойдется в немаленькую сумму.

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В номинации «самый надежный и прочный смартфон» также отметился Google Pixel 3a. Пластиковый корпус и дисплей устройства оказались устойчивы к ударам. Самыми непрочными смартфонами стали Redmi Note 7 и Pixel 4 XL. Redmi Note 7 можно сломать, просто согнув его руками.

Наиболее инновационной моделью стал смартфон Nubia Z20. Аппарат оснащен двумя дисплеями на фронтальной и тыльной панелях соответственно, что позволяет делать качественные селфи на основную камеру. Второе место досталось Blackview Max 1 со встроенным проектором. Третье место занял сгибаемый Samsung Galaxy Fold, существенно доработанный производителем во второй ревизии.

«Самым красивым» смартфоном по части внутренней конструкции стал Samsung Galaxy A80 за оригинальную конструкцию поворотной камеры.