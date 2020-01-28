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Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса на неделю раньше людей

Канадская платформа мониторинга эпидемий BlueDot предсказала вспышку коронавируса еще 31 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала опасность эпидемии только 9 января.

В основе платформы BlueDot — алгоритм, который анализирует новости о вспышках болезней на различных языках, информацию о заболеваниях животных и данные о продаже авиабилетов, чтобы судить о риске распространения инфекции по планете. Из-за сложности проверок, сообщения в социальных сетях BlueDot не учитывает. В итоге пользователи платформы получили уведомление об опасности распространения нового вируса 31 декабря 2019 года. Мониторинговые центры США забили тревогу только 6 января, а ВОЗ еще позже — 9 января.

BlueDot был создан командой программистов, медиков и биологов во главе с инфекционистом Камраном Ханом в 2014 году. Его идеей стало увеличить скорость реагирования международных медицинских организаций на эпидемии новых болезней и оповещение населения.

Это уже не первая попытка создать алгоритм, который бы предсказывал распространение опасных болезней. Предшественником BlueDot был проект Google Flu Trends. Но он ошибся в оценке серьезности распространения гриппа в 2013 году и был закрыт. В то же время BlueDot успешно установил место вспышки вируса Зика во Флориде в мае 2015 года.

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