iPhone теперь может использоваться в качестве электронного ключа безопасности Google

Компания Google обновила приложение Smart Lock для iPhone и iPad. Теперь необязательно иметь под рукой смартфон с Android, чтобы использовать его в качестве электронного ключа безопасности Google. Обновление добавило функцию настройки встроенного электронного ключа на мобильном устройстве Apple. Зайти в учетную запись Google или в Chrome с использованием двухфакторной аутентификации теперь можно с iPhone или iPad. Требуется версия iOS 10 и новее.

По словам разработчиков, это «самый надежный второй фактор аутентификации» для аккаунта Google. Кроме того, был переработан дизайн самого приложения.

Для Android версии 7.0 и новее функция была запущена еще в мае прошлого года.

Приложение Google Smart Lock для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.