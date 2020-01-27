iPad отмечает юбилей — 10 лет

10 лет назад, 27 января 2010 года, компания Apple официально представила свой первый iPad.

«iPad дает начало принципиально новой категории устройств, которая позволит пользователям взаимодействовать со своими приложениями и контентом в намного более близкой, интуитивной и приятной форме, чем когда-либо прежде», — заявил в ходе презентации ныне покойный глава корпорации Стив Джобс (Steve Jobs). Он отметил, что идея iPad пришла еще до iPhone.

Первый iPad обладал 9,7″ экраном с разрешением 1024 × 768 — такую диагональ Стив Джобс считал минимальной для экрана планшета. Он работал на первом собственном процессоре компании Apple A4, имел чип 800MHz ARM Cortex A8 и графический процессор PowerVR SGX535. Оперативная память составляла 256 Mb, внутренняя память — 16, 32 или 64 Gb.

В том же году, 9 декабря, журнал TIME назвал iPad «Гаджетом года». К концу первого года продажи составили 15 млн. штук, а Apple заработала 10 млрд. долларов. Это заставило конкурентов задуматься о выпуске собственных устройств аналогичного типа.

2 марта 2011 года Apple представила iPad 2 с аккумулятором на 10 часов работы и двумя камерами. В том же месяце, 25 марта, гаджет попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продаваемое устройство в истории. 9 мая Королева Елизавета II заказала себе iPad после того, как увидела устройство у принца Гарри и принца Уильяма. 13 декабря Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование iPad в кабине экипажа во время всех этапов полета.

Спустя год, 7 марта 2012 года, выходит iPad 3 с дисплеем Retina, а в октябре того же года — iPad 4-го поколения и iPad mini. 12 декабря Папа римский Бенедикт XVI благословил пользователей Cети через Twitter с помощью iPad. В мае 2013 года астронавт Кристофер Хэдфилд взял с собой iPad на МКС и исполнил песню Дэвида Боуи «Space Oddity».

22 октября 2013 года Apple представила более тонкий и легкий iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina.

К январю 2014 года в App Store стало доступно более 500 тыс. приложений, созданных специально для iPad, а 27 марта компания Microsoft представляет пакет приложений Office специально для устройства. 16 октября 2014 года Apple представила iPad Air 2 и iPad mini 3.

6 февраля 2015 года пилот и его жена совершили аварийную посадку самолета с помощью iPad после отказа электросистемы. 9 сентября 2015 года был представил iPad Pro с 12,9-дюймовым дисплеем и iPad mini 4.

21 марта 2016 года Apple представила iPad Pro с дисплеем 9,7″. 3 мая Марк Джейкобс (Marc Jacobs) нарисовал эскиз платья Бетт Мидлер (Bette Midler) для Met Gala на iPad Pro.

21 марта 2017 года компания представила новый iPad с дисплеем Retina 9,7″ по доступной цене в 329 долларов. 12 апреля NHL установила iPad Pro, чтобы тренеры в режиме реального времени могли менять стратегию игры. 5 июня того же года Apple выпустила iPad Pro в двух моделях: 10,5 и 12,9″.

27 марта 2018 года был представлен iPad 6-го поколения. 30 октября того же года представлены новые iPad Pro с дисплеем Liquid Retina 11″ и 12,9″.

18 марта 2019 года Apple выпустила iPad mini 5 и iPad Air (2019), а 10 сентября компания представила новую версию iPad (7-го поколения). 4 ноября Adobe Photoshop стал доступен для iPad.

По данным на 25 сентября 2019 года более 450 млн. iPad было продано с 2010 года. Благодаря поддержке клавиатуры Smart Keyboard и стилуса Apple Pencil, iPad удалось во многом заменить компьютеры и удержать позиции. Сейчас гаджет считается самым популярным планшетом в мире.