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iPad отмечает юбилей — 10 лет

Apple iPad 10

10 лет назад, 27 января 2010 года, компания Apple официально представила свой первый iPad.

«iPad дает начало принципиально новой категории устройств, которая позволит пользователям взаимодействовать со своими приложениями и контентом в намного более близкой, интуитивной и приятной форме, чем когда-либо прежде», — заявил в ходе презентации ныне покойный глава корпорации Стив Джобс (Steve Jobs). Он отметил, что идея iPad пришла еще до iPhone.

Первый iPad обладал 9,7″ экраном с разрешением 1024 × 768 — такую диагональ Стив Джобс считал минимальной для экрана планшета. Он работал на первом собственном процессоре компании Apple A4, имел чип 800MHz ARM Cortex A8 и графический процессор PowerVR SGX535. Оперативная память составляла 256 Mb, внутренняя память — 16, 32 или 64 Gb.

В том же году, 9 декабря, журнал TIME назвал iPad «Гаджетом года». К концу первого года продажи составили 15 млн. штук, а Apple заработала 10 млрд. долларов. Это заставило конкурентов задуматься о выпуске собственных устройств аналогичного типа.

2 марта 2011 года Apple представила iPad 2 с аккумулятором на 10 часов работы и двумя камерами. В том же месяце, 25 марта, гаджет попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продаваемое устройство в истории. 9 мая Королева Елизавета II заказала себе iPad после того, как увидела устройство у принца Гарри и принца Уильяма. 13 декабря Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование iPad в кабине экипажа во время всех этапов полета.

Спустя год, 7 марта 2012 года, выходит iPad 3 с дисплеем Retina, а в октябре того же года — iPad 4-го поколения и iPad mini. 12 декабря Папа римский Бенедикт XVI благословил пользователей Cети через Twitter с помощью iPad. В мае 2013 года астронавт Кристофер Хэдфилд взял с собой iPad на МКС и исполнил песню Дэвида Боуи «Space Oddity».

22 октября 2013 года Apple представила более тонкий и легкий iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina.

К январю 2014 года в App Store стало доступно более 500 тыс. приложений, созданных специально для iPad, а 27 марта компания Microsoft представляет пакет приложений Office специально для устройства. 16 октября 2014 года Apple представила iPad Air 2 и iPad mini 3.

6 февраля 2015 года пилот и его жена совершили аварийную посадку самолета с помощью iPad после отказа электросистемы. 9 сентября 2015 года был представил iPad Pro с 12,9-дюймовым дисплеем и iPad mini 4.

21 марта 2016 года Apple представила iPad Pro с дисплеем 9,7″. 3 мая Марк Джейкобс (Marc Jacobs) нарисовал эскиз платья Бетт Мидлер (Bette Midler) для Met Gala на iPad Pro.

21 марта 2017 года компания представила новый iPad с дисплеем Retina 9,7″ по доступной цене в 329 долларов. 12 апреля NHL установила iPad Pro, чтобы тренеры в режиме реального времени могли менять стратегию игры. 5 июня того же года Apple выпустила iPad Pro в двух моделях: 10,5 и 12,9″.

27 марта 2018 года был представлен iPad 6-го поколения. 30 октября того же года представлены новые iPad Pro с дисплеем Liquid Retina 11″ и 12,9″.

18 марта 2019 года Apple выпустила iPad mini 5 и iPad Air (2019), а 10 сентября компания представила новую версию iPad (7-го поколения). 4 ноября Adobe Photoshop стал доступен для iPad.

По данным на 25 сентября 2019 года более 450 млн. iPad было продано с 2010 года. Благодаря поддержке клавиатуры Smart Keyboard и стилуса Apple Pencil, iPad удалось во многом заменить компьютеры и удержать позиции. Сейчас гаджет считается самым популярным планшетом в мире.

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