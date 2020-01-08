Intel представила 10-нм процессоры Tiger Lake

Помимо мобильных процессоров десятого поколения Comet Lake-H, компания Intel анонсировала на CES 2020 семейство 10-нм чипов Tiger Lake, которые придут на смену Ice Lake-U.

Intel Tiger Lake будут выпускаться по техпроцессу 10 нм++. И хотя технология не новая, обещан прирост IPC на 10%. Главной особенностью новых чипов должна стать интегрированная графика на архитектуре Xe. Intel заверяет, что по производительности интегрированная графика не будет уступать дискретной. Технические подробности пока не раскрываются, но Intel обещает двузначное повышение производительности в сравнении с предшественниками.

Еще одно важное новшество — встроенная поддержка интерфейса Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6.

Материнские платы на базе Tiger Lake будут самыми маленькими за всю историю чипов U-серии, благодаря чему ноутбуки смогут стать еще компактнее.

Ожидается, что компьютеры на базе Tiger Lake появятся до конца этого года.