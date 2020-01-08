08.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareIntel представила 10-нм процессоры Tiger Lake

Intel представила 10-нм процессоры Tiger Lake

Intel Tiger Lake

Помимо мобильных процессоров десятого поколения Comet Lake-H, компания Intel анонсировала на CES 2020 семейство 10-нм чипов Tiger Lake, которые придут на смену Ice Lake-U.

Intel Tiger Lake будут выпускаться по техпроцессу 10 нм++. И хотя технология не новая, обещан прирост IPC на 10%. Главной особенностью новых чипов должна стать интегрированная графика на архитектуре Xe. Intel заверяет, что по производительности интегрированная графика не будет уступать дискретной. Технические подробности пока не раскрываются, но Intel обещает двузначное повышение производительности в сравнении с предшественниками.

Еще одно важное новшество — встроенная поддержка интерфейса Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6.

Intel Tiger Lake

Материнские платы на базе Tiger Lake будут самыми маленькими за всю историю чипов U-серии, благодаря чему ноутбуки смогут стать еще компактнее.

Ожидается, что компьютеры на базе Tiger Lake появятся до конца этого года.

ТЕГИ:
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H
Realme X50 5G: 120 Hz дисплей, Snapdragon 765G и 64 Мп камера
Новости по теме
Ноутбуки
Asus ROG Zephyrus G14: ноутбук с
Ноутбуки
Ноутбук ASUS ZenBook Duo оснащен
События
Samsung представила проект «иску
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!