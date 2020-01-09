09.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиIntel показала концепт 17-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

Intel показала концепт 17-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

Intel Horseshoe

Компания Intel продемонстрировала на выставке CES 2020 концептуальную модель ноутбука Horseshoe Bend с гибким экраном диагональю 17,3 дюйма и соотношением сторон 4:3. Новинка может работать в режиме планшета или ноутбука, а экран основан на матрице OLED.

Intel Horseshoe

Устройство построено на базе процессора Intel Tiger Lake UP4, в качестве операционной системы установлена Windows 10. За работу складного механизма отвечает специально разработанный шарнир. Для более комфортного использования гаджета компания применила дополнительную подставку.

Компания пока не раскрывает подробные характеристики устройства, а также ожидаемые сроки выхода серийной модели на рынок и предполагаемую стоимость.

ТЕГИ:
Samsung The Sero - телевизор для просмотра вертикального контента
TP-Link представила роутеры Archer GX90 и Archer AX90 с поддержкой Wi-Fi 6
Новости по теме
Hardware
HP представила моноблок Envy 32
Ноутбуки
HP Spectre x360 15: 4K-дисплей и
Гаджеты
TP-Link представила роутеры Arch
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!