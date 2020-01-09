Intel показала концепт 17-дюймового ноутбука с гибким дисплеем
Компания Intel продемонстрировала на выставке CES 2020 концептуальную модель ноутбука Horseshoe Bend с гибким экраном диагональю 17,3 дюйма и соотношением сторон 4:3. Новинка может работать в режиме планшета или ноутбука, а экран основан на матрице OLED.
Устройство построено на базе процессора Intel Tiger Lake UP4, в качестве операционной системы установлена Windows 10. За работу складного механизма отвечает специально разработанный шарнир. Для более комфортного использования гаджета компания применила дополнительную подставку.
Компания пока не раскрывает подробные характеристики устройства, а также ожидаемые сроки выхода серийной модели на рынок и предполагаемую стоимость.