Intel показала концепт 17-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

Компания Intel продемонстрировала на выставке CES 2020 концептуальную модель ноутбука Horseshoe Bend с гибким экраном диагональю 17,3 дюйма и соотношением сторон 4:3. Новинка может работать в режиме планшета или ноутбука, а экран основан на матрице OLED.

Устройство построено на базе процессора Intel Tiger Lake UP4, в качестве операционной системы установлена Windows 10. За работу складного механизма отвечает специально разработанный шарнир. Для более комфортного использования гаджета компания применила дополнительную подставку.

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Компания пока не раскрывает подробные характеристики устройства, а также ожидаемые сроки выхода серийной модели на рынок и предполагаемую стоимость.