Intel подвела итоги четвертого квартала 2019 года и всего года в целом

Компания Intel отчиталась о результатах четвертого квартала и всего 2019 финансового года.

В пресс-релизе компания отмечает, что минувший квартал и год оказались рекордными, если говорить о полученном доходе. За три месяца был получен доход в размере 20,2 млрд. долларов, что на 8% больше в годовом выражении. Доход за 2019 год — 72,0 млрд. долларов. Это на 2% больше дохода за 2018 год.

Квартальная валовая прибыль составила 58,8%. Год назад этот показатель был равен 60,2%. Операционная прибыль выросла на 9% — с 6,2 млрд. долларов до 6,8 млрд. долларов, а чистая -на 33%, с 5,2 млрд. долларов до 6,9 млрд. долларов.

Расходы на исследования и разработку, а также на поглощения за год уменьшились с 5,0 млрд. долларов до 4,9 млрд. долларов. Годовые расходы на исследования, разработку и поглощения уменьшились с 20,3 млрд. долларов до 19,5 млрд. долларов.

Операционная прибыль также уменьшилась. В 2018 году она составляла 23,3 млрд. долларов, а в 2019 году оказалась равна 22,0 млрд. долларов. Чистая прибыль осталась примерно на прежнем уровне: в 2018 году — 21,1 млрд. долларов, а в 2019 году этот показатель равен 21,0 млрд. долларов.