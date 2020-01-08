Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H

Компания Intel в рамках выставки CES 2020 анонсировала процессоры Comet Lake-H, входящие в состав линейки CPU Intel Core 10-го поколения. Это топовые CPU Intel для ноутбуков, идущие на смену линейке 9-го поколения Coffee Lake Refresh-H.

Intel раскрыла минимальное количество информации о будущих процессорах. Сообщается, что в семейство войдут модели Core i5, Core i7 и топовые Core i9. Первые получат 4 вычислительных ядра и 8 потоков, вторые — 6 ядер и 12 потоков, а третьи — 8 ядер и 16 потоков.

Компания заверяет, что процессоры Core i7 будут работать на частоте свыше 5 GHz. В случае с моделями Core i9 заявлены еще более высокие частоты, но точные цифры не уточняются.