08.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareIntel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H

Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H

Intel Comet Lake-H

Компания Intel в рамках выставки CES 2020 анонсировала процессоры Comet Lake-H, входящие в состав линейки CPU Intel Core 10-го поколения. Это топовые CPU Intel для ноутбуков, идущие на смену линейке 9-го поколения Coffee Lake Refresh-H.

Intel раскрыла минимальное количество информации о будущих процессорах. Сообщается, что в семейство войдут модели Core i5, Core i7 и топовые Core i9. Первые получат 4 вычислительных ядра и 8 потоков, вторые — 6 ядер и 12 потоков, а третьи — 8 ядер и 16 потоков.

Компания заверяет, что процессоры Core i7 будут работать на частоте свыше 5 GHz. В случае с моделями Core i9 заявлены еще более высокие частоты, но точные цифры не уточняются.

ТЕГИ:
Услуга «Мобильная Оплата» стала доступна абонентам Azercell
Intel представила 10-нм процессоры Tiger Lake
Новости по теме
Hardware
Intel представила 10-нм процессо
Hardware
AMD Radeon RX 5600 XT — ви
Hardware
AMD представила мобильные процес
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!