Instagram начал скрывать «отфотошопленные» изображения

Социальная сеть Instagram начала борьбу с отретушированными изображениями. Сервис будет использовать специальные алгоритмы для выявления фейковых материалов с целью блокировки их продвижения.

Алгоритм сверяет обработанные изображения с базой данных сервиса и помечает их как ложный контент, если обнаруживает их сходство с опубликованным ранее оригиналом. Такие материалы могут быть полностью удалены из системы рекомендаций и поиска по хештегам, а значит их будет гораздо сложнее найти пользователям сервиса.

Это коснулось не только злостных подделок, но и обработанных «ради искусства» художниками и просто творческими личностями картинок. В сети уже начал разгораться скандал по поводу такой «дискриминации» цифрового искусства.

«Отфотошопленные» снимки будут видны в профиле опубликовавшего их пользователя и в ленте подписанных на него юзеров, но, когда пользователь захочет открыть изображение на весь экран, он увидит предупреждение об искаженном контенте.

Данный шаг был предпринят в рамках борьбы Facebook с фальшивыми новостями и другой ложной информацией.