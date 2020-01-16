16.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыСоциальные сервисыInstagram начал скрывать «отфотошопленные» изображения

Instagram начал скрывать «отфотошопленные» изображения

Instagram

Социальная сеть Instagram начала борьбу с отретушированными изображениями. Сервис будет использовать специальные алгоритмы для выявления фейковых материалов с целью блокировки их продвижения.

Instagram

Алгоритм сверяет обработанные изображения с базой данных сервиса и помечает их как ложный контент, если обнаруживает их сходство с опубликованным ранее оригиналом. Такие материалы могут быть полностью удалены из системы рекомендаций и поиска по хештегам, а значит их будет гораздо сложнее найти пользователям сервиса.

Это коснулось не только злостных подделок, но и обработанных «ради искусства» художниками и просто творческими личностями картинок. В сети уже начал разгораться скандал по поводу такой «дискриминации» цифрового искусства.

«Отфотошопленные» снимки будут видны в профиле опубликовавшего их пользователя и в ленте подписанных на него юзеров, но, когда пользователь захочет открыть изображение на весь экран, он увидит предупреждение об искаженном контенте.

Данный шаг был предпринят в рамках борьбы Facebook с фальшивыми новостями и другой ложной информацией.

ТЕГИ:
Мобильные игры по «Звездным войнам» принесли более 1 млрд. долларов
Huawei опубликовала список смартфонов, которые не получат Android 10 с оболочкой EMUI 10
Новости по теме
Акции и кампании
Суперпризы и сюрпризы от Azercel
Социальные сервисы
Instagram начал скрывать счетчик
Социальные сервисы
Instagram запустил приложение дл
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!