Instagram начал скрывать «отфотошопленные» изображения
Социальная сеть Instagram начала борьбу с отретушированными изображениями. Сервис будет использовать специальные алгоритмы для выявления фейковых материалов с целью блокировки их продвижения.
Алгоритм сверяет обработанные изображения с базой данных сервиса и помечает их как ложный контент, если обнаруживает их сходство с опубликованным ранее оригиналом. Такие материалы могут быть полностью удалены из системы рекомендаций и поиска по хештегам, а значит их будет гораздо сложнее найти пользователям сервиса.
Это коснулось не только злостных подделок, но и обработанных «ради искусства» художниками и просто творческими личностями картинок. В сети уже начал разгораться скандал по поводу такой «дискриминации» цифрового искусства.
«Отфотошопленные» снимки будут видны в профиле опубликовавшего их пользователя и в ленте подписанных на него юзеров, но, когда пользователь захочет открыть изображение на весь экран, он увидит предупреждение об искаженном контенте.
Данный шаг был предпринят в рамках борьбы Facebook с фальшивыми новостями и другой ложной информацией.